***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.05.2023 15:03
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fonu'nun (ICC) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. , Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1olarak teyit etmiş olup , uzun vadeli derecelendirme notu KR AA - olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154660
BIST
16:284.925
En Düşük
|Değişim
|: 3,27%
|| 156,05
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2820,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3052
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2822,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,4742
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:281.282,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.282,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|25.050.435
|% 9,99
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.933.128
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|KLRHO
|32,16
|257.705.328
|% -4,06
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|SUWEN
|62,10
|34.537.466
|% -2,97
|
|THYAO
|147,30
|7.789.012.058
|% 0,89
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,55
|4.243.126.719
|% 5,71
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ASELS
|49,84
|3.571.802.684
|% 3,62
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|683.464.536
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.743.649.549
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,28
|3.467.455.904
|% 9,34
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3941
|20,3996
|% 1,53
|
|Euro
|22,0080
|22,0601
|% 2,26
|
|Sterlin
|25,2902
|25,4170
|% 2,06
|
|Frank
|22,5026
|22,6382
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4227
|5,4499
|% 1,38
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,92
|
|Altın Gr.
|1.282
|1.282
|25,50
|
|Cumhuriyet
|8.999
|9.135
|40,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.386
|4.517
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.252
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-2,07
|
Seans Raporu
16:26
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16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
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16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
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16:39
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16:39
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