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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

30.05.2023 15:03
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  ICBC Turkey Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (IFV) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
  
 
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. , Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1 olarak teyit etmiş olup , uzun vadeli derecelendirme notu KR AA - olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.
 
  
            
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154661


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