***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fonu'nun (ICD) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. kredi derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 31.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında " Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. " nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu AA (tr)'den AA+ (tr)'ye revize edilmiş olup diğer notlar ve görünümleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155524BIST