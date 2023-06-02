***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.06.2023 10:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fonu'nun (ICD) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. kredi derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 31.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında " Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. " nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu AA (tr)'den AA+ (tr)'ye revize edilmiş olup diğer notlar ve görünümleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155524
BIST
11:065.136
En Düşük
|Değişim
|: 3,55%
|| 175,90
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0620,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0747
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0622,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0140
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:061.326,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKFEN
|33,46
|177.401.285
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|DARDL
|4,73
|177.173.254
|% 7,99
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.583.945
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.162.852
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|150,70
|2.194.274.021
|% 2,52
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|GARAN
|28,90
|1.682.848.220
|% 6,48
|
|AKBNK
|17,52
|1.312.104.156
|% 7,22
|
|ENKAI
|28,48
|1.304.151.430
|% 9,62
|
|ISCTR
|12,29
|1.764.866.034
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,34
|1.277.891.445
|% 7,69
|
|EKGYO
|7,40
|718.735.778
|% 2,21
|
|AKBNK
|17,52
|1.312.104.156
|% 7,22
|
|SKBNK
|2,53
|158.394.054
|% 4,98
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8749
|20,8792
|% 0,36
|
|Euro
|22,4806
|22,5556
|% 0,18
|
|Sterlin
|26,0731
|26,2039
|% 0,39
|
|Frank
|22,9734
|23,1118
|% 0,46
|
|Riyal
|5,5496
|5,5774
|% 0,38
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.326
|1.327
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.448
|4.557
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,03
|0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,87
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19ENKAI
Yüzde 9.62 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 428, 263 adet işlem
-
11:18ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 383, 355 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 74 üstünde . İşlem hacmi 27, 215.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.48 oranında artışla 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 611 adet işlem
-
11:16DARDL
Yüzde 7.76 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 460, 636 adet işlem