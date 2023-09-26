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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

26.09.2023 16:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

             Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fonu'nun (ICC) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 22.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
  
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin,
 ‘Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi  " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek  Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu  KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu  KR A-1 olarak teyit edilmiştir, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir
 
  
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197370


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