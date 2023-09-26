***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.09.2023 16:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (IFV) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 22.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin,
‘Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu KR A-1 olarak teyit edilmiştir, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197372
BIST
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16:518.360
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 55,60
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
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8.258
En Yüksek
8.390
16:5127,2714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0656
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5128,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0688
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,1359
En Düşük
28,7845
16:511.670,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.670,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MAKIM
|58,30
|91.438.573
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|145.736.644
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.233.387
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|125.566.690
|% -9,94
|
|THYAO
|231,40
|9.356.202.128
|% -0,47
|
|SASA
|50,45
|9.263.745.406
|% 9,91
|
|TUPRS
|169,80
|9.209.263.994
|% 2,29
|
|ISCTR
|25,70
|5.587.761.534
|% 2,15
|
|HEKTS
|25,84
|4.771.742.913
|% 8,30
|
|ZOREN
|5,54
|3.682.223.176
|% 9,27
|
|KATMR
|2,37
|764.324.839
|% -4,44
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,04
|1.135.409.302
|% 0,25
|
|ODAS
|12,86
|3.075.580.477
|% 6,37
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2650
|27,2709
|% 0,24
|
|Euro
|28,8984
|28,9119
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1334
|33,2995
|% 0,02
|
|Frank
|29,7410
|29,9201
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2471
|7,2834
|% 0,20
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-10,24
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.604
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-0,19
|
Seans Raporu
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