***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.11.2023 15:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (IFV) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Enerjisa Enerji A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 24.11.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu AA+(tur)'dan AA(tur)'a revize etmiştir. Negatif olan görünümünü korumuştur.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220556
BIST
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16:598.074
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,78
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5928,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5931,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0604
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:591.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:59
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9160
|28,9212
|% 0,05
|
|Euro
|31,7405
|31,7543
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,4504
|36,6332
|% 0,21
|
|Frank
|32,7712
|32,9686
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,14
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|930,10
|931,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,21
|1.064,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,35
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:59
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