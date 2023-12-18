***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.12.2023 15:49
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 13.12.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası S&P Global Rataings, Şirketimizin B olan kredi notunu ülke notundan ayrıştırarak B+'ya yükseltmiş, "Durağan" olan not görünümünü ise "Pozitif" belirlemiştir
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226525
BIST
'
16:177.868
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -125,53
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1729,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0843
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1731,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1480
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:171.891,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.891,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:17
|UFUK
|99,55
|3.859.163
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.882.652
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.791.536
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.340.459
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.781.819
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|THYAO
|248,00
|4.786.342.381
|% -2,07
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.732.709.163
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.552.028.894
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.048.307
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.876.440
|% -8,17
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0528
|29,0634
|% 0,29
|
|Euro
|31,7619
|31,7759
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,6766
|36,8605
|% 0,16
|
|Frank
|33,3368
|33,5377
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7230
|7,7618
|% 0,27
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|952,84
|954,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,48
|1.181,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,49
|77,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,62
|2.023,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de
-
16:31TLMAN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 203 adet işlem
-
16:30OZSUB
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 26.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 600 adet işlem