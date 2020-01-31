***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz ICS - ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon'umuzun Yatırımcı Bilgi Formundaki İhraç Tarihi ve Isın Kodu alanları güncellenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816061BIST