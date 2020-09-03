***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.09.2020 09:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Serbest Döviz Fonu'muzun Yatırımcı Bilgi Formu'nda 4 ( Dört ) olan Risk Değeri 5 ( Beş ) olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873059
BIST
12:371.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:377,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:378,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:37462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,50
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:37
|HATEK
|11,77
|10.473.539
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.575.943
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.012.470
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.201.667
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|226.645.569
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.225.112
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|RALYH
|5,60
|5.801.421
|% -5,88
|
|NIBAS
|15,50
|493.411
|% -5,26
|
|EUYO
|1,73
|3.560.878
|% -4,95
|
|ASELS
|16,90
|656.769.540
|% 1,81
|
|GSRAY
|3,73
|463.699.143
|% 7,18
|
|TSPOR
|5,89
|404.589.114
|% 6,51
|
|BJKAS
|3,64
|373.690.614
|% 6,74
|
|GARAN
|6,79
|364.661.635
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,73
|463.699.143
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,73
|196.848.135
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|373.690.614
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|62.993.149
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,89
|404.589.114
|% 6,51
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4325
|7,4356
|% 0,72
|
|Euro
|8,7974
|8,8052
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8587
|9,9081
|% 0,33
|
|Frank
|8,1301
|8,1791
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9759
|1,9858
|% 0,69
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,91
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,52
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,67
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,77
|