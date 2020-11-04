***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fonu'muzun Yatırımcı Bilgi Formu'nda 5 ( Beş ) olan Risk Değeri 4 ( Dört ) olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886181BIST