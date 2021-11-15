***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.11.2021 14:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977722
BIST
15:321.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 64,34
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:3210,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:3211,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0219
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:32599,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,89
|Açılış
|: 599,08
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.384.940
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.235.471
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|914.351.722
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.620.216
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|592.853.581
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|20.046.805
|% -9,11
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|5,95
|131.881.557
|% -6,74
|
|THYAO
|17,80
|2.341.720.768
|% -0,11
|
|PETKM
|7,88
|1.552.951.748
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.384.940
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,72
|1.148.753.487
|% 2,80
|
|SISE
|9,91
|1.080.441.255
|% 3,66
|
|ADESE
|1,10
|592.853.581
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|546.426.592
|% 7,83
|
|TSKB
|1,69
|730.027.582
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|939.149.446
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|464.767.448
|% 4,37
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0123
|10,0175
|% 0,18
|
|Euro
|11,4676
|11,4744
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,4021
|13,4693
|% 0,16
|
|Frank
|10,8346
|10,8998
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6632
|2,6766
|% 0,19
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,25
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.963
|4.023
|1,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,75
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,37
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|-1,13
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:45HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 346, 276 adet işlem
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15:43XU100
Endeks 1, 703 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 982.00 milyon TL de
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15:43KLKIM
Yüzde 7.63 oranında artışla 16.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 309, 291 adet işlem
-
15:40YKBNK
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 076, 354 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.38 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 240 adet işlem