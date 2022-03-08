***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2022 11:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008087
BIST
12:042.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,18
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.019
En Düşük
1.986
12:0414,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1283
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:0415,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1684
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:04934,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,06
|Açılış
|: 934,95
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:02
|KOZAA
|25,52
|392.685.801
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.209.208.449
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|112.797.927
|% 9,94
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|BASGZ
|11,83
|93.624.947
|% 6,67
|
|GWIND
|6,15
|35.023.814
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|31.734.872
|% -6,08
|
|AVHOL
|5,09
|3.882.005
|% -5,21
|
|EDATA
|21,32
|3.679.347
|% -3,96
|
|SANEL
|7,85
|2.821.199
|% -3,80
|
|KRDMD
|15,10
|2.877.003.744
|% 4,50
|
|THYAO
|25,94
|1.909.234.395
|% 0,15
|
|EREGL
|35,34
|1.377.301.672
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.209.208.449
|% 9,96
|
|SISE
|12,51
|687.072.223
|% 3,05
|
|KRDMD
|15,10
|2.877.003.744
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,66
|349.127.303
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,11
|186.756.419
|% 0,48
|
|THYAO
|25,94
|1.909.234.395
|% 0,15
|
|ODAS
|1,40
|96.088.122
|% 3,70
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4908
|14,4981
|% 0,88
|
|Euro
|15,7901
|15,8208
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,9273
|19,0222
|% 0,77
|
|Frank
|15,5590
|15,6528
|% 0,62
|
|Riyal
|3,8493
|3,8686
|% 0,81
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,56
|
|Altın Gr.
|934
|934
|11,50
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|0,24
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,02
|