***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2022 11:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008082
BIST
13:502.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,09
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:5014,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1226
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:5015,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1856
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:50935,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,65
|Açılış
|: 935,39
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KOZAA
|25,52
|395.424.862
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.107.053
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.497.351
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.101.178
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|50.188.129
|% -6,86
|
|USAK
|1,38
|36.309.924
|% -6,76
|
|SELVA
|17,83
|35.838.853
|% -4,96
|
|SANEL
|7,80
|3.522.337
|% -4,41
|
|KRDMD
|15,16
|3.830.057.232
|% 4,91
|
|THYAO
|25,98
|3.194.385.951
|% 0,31
|
|EREGL
|35,34
|1.752.947.316
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.107.053
|% 9,96
|
|GARAN
|11,79
|1.134.856.052
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,16
|3.830.057.232
|% 4,91
|
|YKBNK
|3,67
|585.160.294
|% 0,82
|
|THYAO
|25,98
|3.194.385.951
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,13
|237.321.106
|% 1,43
|
|GARAN
|11,79
|1.134.856.052
|% 0,34
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4922
|14,4948
|% 0,85
|
|Euro
|15,8042
|15,8316
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9633
|19,0584
|% 0,96
|
|Frank
|15,5608
|15,6545
|% 0,63
|
|Riyal
|3,8517
|3,8710
|% 0,87
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,86
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,53
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,30
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,38
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,36
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,88
|