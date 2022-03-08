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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

08.03.2022 11:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008084


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:032.017
Değişim :  0,98% |  19,54
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.019 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 392.793.699 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.209.829.361 % 9,96  
IPEKE 16,81 112.885.491 % 9,94  
BASGZ 11,97 100.833.395 % 7,94  
EKIZ 7,69 560.286 % 7,85  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 14,4908 14,4981 % 0,88  
Euro 15,7901 15,8208 % 1,12  
Sterlin 18,9459 19,0409 % 0,87  
Frank 15,5668 15,6606 % 0,67  
Riyal 3,8495 3,8689 % 0,82  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 2.009 2.009 11,79  
Altın Gr. 936 936 13,16  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.164 6.319 162,00  
Yarım 2.979 3.057 78,37  
Çeyrek 1.494 1.528 39,18  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,42  
Gümüş Gr. 12,12 12,14 0,29  
B. Petrol 126 126 3,10  
Seans Raporu 12:01
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