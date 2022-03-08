***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2022 11:56
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008084
BIST
12:032.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.019
En Düşük
1.986
12:0314,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1259
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:0315,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1748
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:03934,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,31
|Açılış
|: 934,95
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KOZAA
|25,52
|392.793.699
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.209.829.361
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|112.885.491
|% 9,94
|
|BASGZ
|11,97
|100.833.395
|% 7,94
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|GWIND
|6,14
|36.315.449
|% -6,40
|
|AVHOL
|5,04
|4.038.874
|% -6,15
|
|USAK
|1,39
|31.787.005
|% -6,08
|
|SANEL
|7,85
|2.844.806
|% -3,80
|
|EDATA
|21,36
|3.688.809
|% -3,78
|
|KRDMD
|15,09
|2.918.952.562
|% 4,43
|
|THYAO
|25,98
|1.953.727.739
|% 0,31
|
|EREGL
|35,36
|1.424.373.611
|% 2,26
|
|KOZAL
|144,60
|1.209.829.361
|% 9,96
|
|SISE
|12,52
|705.487.712
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,09
|2.918.952.562
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|354.064.401
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,11
|186.908.434
|% 0,48
|
|THYAO
|25,98
|1.953.727.739
|% 0,31
|
|ODAS
|1,41
|96.288.121
|% 4,44
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4908
|14,4981
|% 0,88
|
|Euro
|15,7901
|15,8208
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,9459
|19,0409
|% 0,87
|
|Frank
|15,5668
|15,6606
|% 0,67
|
|Riyal
|3,8495
|3,8689
|% 0,82
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,79
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,16
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.164
|6.319
|162,00
|
|Yarım
|2.979
|3.057
|78,37
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|39,18
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,10
|