***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008086BIST