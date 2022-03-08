***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2022 11:56
)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008086
BIST
13:342.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 25,20
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:3414,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1243
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:3415,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1591
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:34935,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,45
|Açılış
|: 934,73
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KOZAA
|25,52
|395.106.883
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.027.325
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.289.327
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,09
|151.548.096
|% 9,02
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|48.473.344
|% -6,86
|
|USAK
|1,38
|35.967.976
|% -6,76
|
|SELVA
|17,91
|35.461.505
|% -4,53
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|KRDMD
|15,10
|3.680.403.911
|% 4,50
|
|THYAO
|25,90
|3.125.169.330
|% 0,00
|
|EREGL
|35,24
|1.710.239.168
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.027.325
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.102.792.902
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,10
|3.680.403.911
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|578.620.948
|% 0,82
|
|THYAO
|25,90
|3.125.169.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|235.599.524
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.102.792.902
|% 0,26
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4911
|14,4965
|% 0,86
|
|Euro
|15,7767
|15,8103
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,9682
|19,0633
|% 0,99
|
|Frank
|15,5472
|15,6409
|% 0,54
|
|Riyal
|3,8522
|3,8715
|% 0,88
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|7,83
|
|Altın Gr.
|934
|935
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.166
|6.322
|164,82
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|79,73
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|39,86
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,33
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,55
|