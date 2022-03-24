***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.03.2022 16:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012658
BIST
16:272.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,84
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:2714,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:2716,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0301
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:27930,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 930,39
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.404.411
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.986.367
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.969.933
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|36.453.435
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.904.174
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|113.812.319
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.507.899
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,86
|3.222.874.503
|% 3,46
|
|THYAO
|28,12
|1.650.584.681
|% 0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.592.596.762
|% 0,96
|
|GARAN
|12,09
|1.254.962.047
|% -0,66
|
|SISE
|14,37
|1.099.322.430
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,86
|3.222.874.503
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,28
|438.037.429
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|650.435.837
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,23
|509.705.432
|% -2,42
|
|GARAN
|12,09
|1.254.962.047
|% -0,66
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8380
|14,8446
|% 0,11
|
|Euro
|16,3419
|16,3775
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5037
|19,6016
|% -0,19
|
|Frank
|15,8708
|15,9664
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% -0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|12,38
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|45,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|45,36
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,95
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39EUHOL
Yüzde 6.55 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 789 adet işlem
-
16:38SELGD
Yüzde 8.91 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 077 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 37 artarak (% 0.02 ) 1, 969
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, ULUSE, SEYKM, NIBAS, ENSRI
-
16:37
MEPET, KUTPO, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında