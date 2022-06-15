***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2022 14:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037417
BIST
16:192.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:1917,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:1918,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:191.017,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.017,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.376.334
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.826.564
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.848.705
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,60
|3.163.377.590
|% 1,58
|
|EREGL
|30,00
|2.097.459.546
|% -1,38
|
|SASA
|44,96
|1.584.850.383
|% 0,90
|
|SISE
|21,64
|1.499.379.900
|% -1,37
|
|AKBNK
|8,61
|842.631.672
|% 2,14
|
|MARTI
|1,52
|350.914.844
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|402.451.463
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,68
|633.564.543
|% 1,30
|
|ISCTR
|4,76
|571.090.717
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,61
|842.631.672
|% 2,14
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2867
|17,2912
|% 0,15
|
|Euro
|18,0080
|18,0327
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8028
|20,9071
|% 0,70
|
|Frank
|17,2097
|17,3134
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5966
|4,6196
|% 0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|14,19
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.753
|6.855
|67,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,55
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34ATLAS
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 660 adet işlem
-
16:32PAPIL
Yüzde 5.58 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453, 878 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 42 artarak (% 0.12 ) 2, 760
-
16:31POLHO
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 823, 305 adet işlem
-
16:29EPLAS
Yüzde 4.02 oranında artışla 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 038 adet işlem