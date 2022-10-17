***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.10.2022 15:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072497
BIST
16:093.821
En Yüksek
|Değişim
|: 5,35%
|| 194,02
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.821
En Düşük
3.641
16:0918,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:0918,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1197
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1994
En Düşük
18,0503
16:09995,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,42
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:07
|AZTEK
|20,46
|176.303.401
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.473.234.607
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.479.304
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.313.240
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.908.952
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,70
|51.892.130
|% -6,19
|
|MEGAP
|4,70
|51.892.130
|% -6,19
|
|ESCOM
|26,00
|30.326.158
|% -4,76
|
|THYAO
|97,65
|7.121.587.812
|% 8,50
|
|PETKM
|14,39
|3.961.231.776
|% -1,37
|
|EKGYO
|4,45
|3.180.241.375
|% 5,45
|
|SISE
|31,04
|3.011.530.569
|% 6,08
|
|ASELS
|32,34
|2.962.815.276
|% 3,85
|
|EKGYO
|4,45
|3.180.241.375
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.846.852.314
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.870.232.666
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,89
|536.515.587
|% 9,88
|
|PETKM
|14,39
|3.961.231.776
|% -1,37
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5889
|% 0,11
|
|Euro
|18,1836
|18,1912
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0178
|21,1232
|% 1,56
|
|Frank
|18,5477
|18,6594
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,11
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,49
|
|Altın Gr.
|996
|996
|14,48
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.719
|6.777
|-13,00
|
|Yarım
|3.274
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,36
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|0,66
|
Seans Raporu
16:07
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16:22SMRTG
Yüzde 9.96 oranında artışla 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 792 adet işlem
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16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 6 artarak (% 5.47 ) 3, 384
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, DOHOL, VAKBN, PENTA, CONSE, GESAN, YEOTK, VKING, AZTEK, HALKB
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16:20
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16:20
TSGYO, MRGYO, MSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında