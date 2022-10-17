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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

17.10.2022 15:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072497


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BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 20,46 176.303.401 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.473.234.607 % 10,00  
ERCB 52,60 86.479.304 % 10,00  
PENTA 484,00 7.313.240 % 10,00  
MZHLD 92,45 82.908.952 % 9,99  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 18,5872 18,5889 % 0,11  
Euro 18,1836 18,1912 % 0,70  
Sterlin 21,0178 21,1232 % 1,56  
Frank 18,5477 18,6594 % 0,86  
Riyal 4,9324 4,9572 % 0,11  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 20,49  
Altın Gr. 996 996 14,48  
Cumhuriyet 6.683 6.784 67,00  
Tam 6.719 6.777 -13,00  
Yarım 3.274 3.313 -7,00  
Çeyrek 1.640 1.656 -3,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 0,55  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,36  
B. Petrol 92,29 92,29 0,66  
Seans Raporu 16:07
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