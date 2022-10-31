***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.10.2022 12:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075240
BIST
14:153.944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 64,88
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:1518,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:1518,5026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:15982,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 982,49
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AKCNS
|44,00
|98.695.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|260.469.701
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.352.038
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.199.328
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.003.115
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,90
|12.438.057
|% -7,49
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,88
|31.173.476
|% -6,59
|
|THYAO
|98,90
|3.393.003.318
|% 2,01
|
|SASA
|118,10
|1.896.096.680
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,53
|1.707.801.211
|% -1,02
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,80
|1.321.184.598
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,40
|915.086.976
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,12
|1.119.080.074
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,03
|242.443.233
|% -0,98
|
|TSKB
|2,98
|353.368.775
|% -1,32
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6134
|18,6160
|% 0,19
|
|Euro
|18,4914
|18,5026
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,4411
|21,5486
|% -0,35
|
|Frank
|18,5326
|18,6443
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,21
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,69
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.611
|6.666
|-70,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, AKBNK, VESTL
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, SAHOL
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 96 artarak (% 1.61 ) 3, 468
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, TUCLK, NTGAZ, SMRTG, KERVN, PETUN, ATSYH, VKING, BRKSN
-
14:30
YAPRK, DNISI, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında