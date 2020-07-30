***ICT* *FADE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.07.2020 12:35
***ICT******FADE*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş'ye ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu", "Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı Bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan" şablonu kullanılarak tekrar yüklenmiştir.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864180
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:306,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:308,2222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:30438,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,03
|Açılış
|: 438,58
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.222.721
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.680.522
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,28
|647.736.659
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|329.758.055
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|160.697.081
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|204.314.303
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0572
|9,1027
|% 0,10
|
|Frank
|7,6178
|7,6637
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8595
|1,8688
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-19,48
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.932
|-6,90
|
|Tam
|2.972
|3.018
|-11,50
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-3,40
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,41
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|5,22
|5,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,57
|