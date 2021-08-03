***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği23.03.2021-23.03.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil Tarihi04.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.05.2021-10332Açıklamalar23.03.2021-23.03.2022 Hesap Döneminde DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954600BIST