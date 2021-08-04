***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.08.2021 12:48
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
30.06.2021 tarihli faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954648
BIST
15:331.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:338,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:3310,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0608
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:33495,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,08
|Açılış
|: 495,14
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ISGSY
|10,67
|34.807.428
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.355.865
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.520.935
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.518.011
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|160.095.131
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,61
|53.405.248
|% -5,85
|
|CRFSA
|38,98
|4.806.538
|% -3,51
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|YBTAS
|12.100,00
|147.720
|% -3,20
|
|GARAN
|9,05
|1.501.059.280
|% 2,14
|
|THYAO
|12,76
|533.710.422
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,42
|472.085.275
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,92
|439.586.929
|% 1,67
|
|SISE
|7,83
|321.594.075
|% 0,51
|
|GARAN
|9,05
|1.501.059.280
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,47
|262.897.392
|% 0,41
|
|CEMAS
|1,38
|137.415.935
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|472.085.275
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|113.109.132
|% 0,56
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4314
|8,4336
|% 0,34
|
|Euro
|10,0251
|10,0306
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7226
|11,7813
|% 0,57
|
|Frank
|9,3047
|9,3607
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2439
|2,2551
|% 0,45
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|14,69
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|16,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|14,59
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|7,06
|
|Çeyrek
|790
|808
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-0,87
|