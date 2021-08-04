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***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

04.08.2021 12:48



***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

30.06.2021 tarihli faaliyet raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954648


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BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,67 34.807.428 % 10,00  
KTSKR 29,30 10.355.865 % 9,98  
AGYO 3,53 30.520.935 % 9,97  
ORMA 34,62 1.469.921 % 9,97  
IDGYO 3,99 3.518.011 % 9,92  
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15:31 Alış Satış %  
Dolar 8,4314 8,4336 % 0,34  
Euro 10,0251 10,0306 % 0,51  
Sterlin 11,7226 11,7813 % 0,57  
Frank 9,3047 9,3607 % 0,54  
Riyal 2,2439 2,2551 % 0,45  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 14,69  
Altın Gr. 494 494 4,95  
Cumhuriyet 3.274 3.324 16,00  
Tam 3.258 3.340 14,59  
Yarım 1.575 1.616 7,06  
Çeyrek 790 808 3,53  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 0,34  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,10  
B. Petrol 71,54 71,54 -0,87  
Seans Raporu 15:31
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