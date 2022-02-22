***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.02.2022 20:07
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
31.12.2021 Tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003584
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,7823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0202
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7633
18:0515,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0199
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5975
18:05842,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,64
|Açılış
|: 842,77
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7805
|13,7851
|% -0,13
|
|Euro
|15,6120
|15,6211
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,6813
|18,7750
|% 0,82
|
|Frank
|14,9076
|14,9974
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6644
|3,6827
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-1,39
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,52
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem