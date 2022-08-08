***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.06.2022 tarihli faaliyet raporu pdf olarak ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053188BIST