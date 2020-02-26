***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-495.308 -495.308 -495.308Transferler841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0Dönem Karı (Zararı)21.623.824 21.623.824 21.623.824Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.007.769 -116.183 -1.123.952 -1.123.952Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)30.640.731 30.640.731 30.640.731Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)321.161 143.503 -143.503 321.161 321.161Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.339.185 62.102.433Dönem Karı (Zararı)ürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.640.731 21.623.824Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.302.457 -6.922.419Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 582.130 520.407Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.723.856 2.684.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-835.940 1.700.771Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-70.200 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.629.996 983.675Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-16.232.829 -16.119.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.432.789 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.432.789 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 8.796.511 5.992.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.789.545 37.403.390Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.183.952 15.206.322Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-647.045 11.580.277İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-226.665 -1.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-420.380 11.582.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-322.282.130 -37.554.148İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-322.282.130 -37.554.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler302.505.831 50.095.654İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)302.505.831 50.095.654Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -235.855 -349.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.946.394 -1.575.301İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.946.394 -1.575.301Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.153.643 52.104.795Ödenen Faiz-658.509 -125.934Alınan Faiz14.874.860 16.448.043Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -8.030.809 -6.324.471YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.000.996 -232.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.000.996 -232.678Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -1.000.996 -232.678FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.432.789Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.432.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.905.400 61.869.755NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.905.400 61.869.755DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.450.164 24.580.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ92.355.564 86.450.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 842.363.646 512.735.578Finansal Yatırımlar5 18.527.017 16.343.065Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar2.096.320 3.495.284Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar16.430.697 12.847.781Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar16.430.697 12.847.781Ticari Alacaklar4 56.907.128 56.260.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 309.244 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar56.597.884 56.177.504Diğer Alacaklar6 3.290 1.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.290 1.488Peşin Ödenmiş Giderler6 6.895 6.700İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.895 6.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 214.993 125.164ARA TOPLAM918.022.969 585.472.078TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR918.022.969 585.472.078DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 1.732.467 1.464.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.732.467 1.464.665Maddi Duran Varlıklar7 1.321.058 881.962Diğer Maddi Duran Varlıklar1.321.058 881.962Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 236.975 257.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar236.975 257.204Ertelenmiş Vergi Varlığı18 2.150.121 1.333.328TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.600.332 4.096.870TOPLAM VARLIKLAR923.623.301 589.568.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 769.180.941 466.675.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar769.180.941 466.675.110Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 444.074 310.732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.647.341 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.082.891 3.224.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.953.725 3.162.451Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 129.166 61.598Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 2.415.369 2.605.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.415.369 2.605.195ARA TOPLAM775.770.616 472.815.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER775.770.616 472.815.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 2.316.016 2.179.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.316.016 2.179.085TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.316.016 2.179.085TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER778.086.632 474.994.171ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.536.669 114.574.777Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-846.989 -1.168.150Diğer Kazançlar (Kayıplar)-846.989 -1.168.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 0 -143.503Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 -143.503Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -143.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.145.118 2.143.656Yasal Yedekler3.145.118 2.143.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.566.530 16.087.671Net Dönem Karı veya Zararı30.640.731 21.623.824TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.536.669 114.574.777TOPLAM KAYNAKLAR923.623.301 589.568.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 247.801.587 149.779.950Satışların Maliyeti13 -243.767.502 -148.666.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.034.085 1.113.072Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı69.143.791 52.527.804Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri13 52.468.764 36.068.506Faiz Gelirleri13 16.675.027 16.459.298FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.143.791 52.527.804BRÜT KAR (ZARAR)73.177.876 53.640.876Genel Yönetim Giderleri14 -38.687.173 -35.063.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 210.351 3.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -442.198 -339.773ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.258.856 18.240.716FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.258.856 18.240.716Finansman Gelirleri16 12.039.502 11.149.020Finansman Giderleri17 -6.876.560 -1.773.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.421.798 27.616.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.781.067 -5.992.253Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -9.678.150 -6.324.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 897.083 332.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.640.731 21.623.824DÖNEM KARI (ZARARI)30.640.731 21.623.824Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.640.731 21.623.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar321.161 -1.007.769Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 401.451 -1.292.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 -80.290 284.242Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-80.290 284.242Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -116.183Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -148.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 0 32.770Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 32.770DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.161 -1.123.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.961.892 20.499.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar/821850BIST