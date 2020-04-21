***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)12.146.623 12.146.623 12.146.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.812 -18.812 -18.812Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -162.315 3.145.118 36.710.033 12.146.623 126.702.588 126.702.588Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)2.941.016 2.941.016 2.941.016Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 2.941.016 148.477.685 148.477.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI132.330.304 184.994.682Dönem Karı (Zararı)2.941.016 12.146.623Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.941.016 12.146.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.884.955 774.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 -321.968 112.453Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler189.335 395.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler189.335 395.144Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-3.301.634 -4.218.176Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.009.086 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.009.086 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 558.398 4.484.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.754.022 174.327.016Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.159.297 -6.140.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.653.584 -2.223.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.228 -66.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.623.356 -2.156.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.695.857 -685.248.145İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33.434.442 -684.418.466İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.738.585 -829.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.645.346 860.038.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.645.346 860.038.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -5.370 -6.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.923.902 7.907.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.923.902 7.907.560Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları139.810.083 187.247.946Ödenen Faiz-36.663 -125.934Alınan Faiz2.717.533 4.263.946Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -10.160.649 -6.391.276YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-723.640 -30.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.640 -30.538Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.640 -30.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.606.664 184.964.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi332.185 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.938.849 184.964.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ92.355.564 86.450.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ224.294.413 271.414.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 940.535.867 842.363.646Finansal Yatırımlar5 24.695.400 18.527.017Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 2.096.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.695.400 16.430.697Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar24.695.400 16.430.697Ticari Alacaklar4 54.098.683 56.907.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 279.016 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar53.819.667 56.597.884Diğer Alacaklar6 10.108 3.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.108 3.290Peşin Ödenmiş Giderler6 278.190 6.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler278.190 6.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 231.148 214.993ARA TOPLAM1.019.849.396 918.022.969TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.019.849.396 918.022.969DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 4.176.786 1.732.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.176.786 1.732.467Maddi Duran Varlıklar7 2.008.168 1.321.058Diğer Maddi Duran Varlıklar2.008.168 1.321.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 595.473 236.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar595.473 236.975Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.383.715 2.150.121TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.323.853 5.600.332TOPLAM VARLIKLAR1.029.173.249 923.623.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 872.826.287 769.180.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar872.826.287 769.180.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 530.926 444.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 903.144 1.647.341Kısa Vadeli Karşılıklar1.704.198 2.082.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.590.116 1.953.725Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 114.082 129.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 2.315.630 2.415.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.315.630 2.415.369ARA TOPLAM878.280.185 775.770.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER878.280.185 775.770.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 2.415.379 2.316.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.415.379 2.316.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.415.379 2.316.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER880.695.564 778.086.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar148.477.685 145.536.669Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-846.989 -846.989Diğer Kazançlar (Kayıplar)-846.989 -846.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.797.765 3.145.118Yasal Yedekler4.797.765 3.145.118Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.554.614 36.566.530Net Dönem Karı veya Zararı2.941.016 30.640.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.477.685 145.536.669TOPLAM KAYNAKLAR1.029.173.249 923.623.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat110.278.830 45.752.076Satışların Maliyeti-110.094.538 -44.663.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)184.292 1.088.933Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı10.260.498 20.341.395Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri6.697.826 15.987.710Faiz Gelirleri3.562.672 4.353.685FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.260.498 20.341.395BRÜT KAR (ZARAR)10.444.790 21.430.328Genel Yönetim Giderleri-11.183.975 -7.143.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.365 73.873Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-261.038 -135.509ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-990.858 14.225.574FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-990.858 14.225.574Finansman Gelirleri4.534.127 3.687.593Finansman Giderleri-43.855 -1.559.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.499.414 16.353.603Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-558.398 -4.206.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -791.993 -3.923.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 233.595 -283.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.941.016 12.146.623DÖNEM KARI (ZARARI)2.941.016 12.146.623Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.941.016 12.146.623Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -115.496Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -148.072Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 32.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 32.576Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -18.812Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -24.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 5.306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 5.306DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -134.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.941.016 12.012.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.941.016 12.012.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839642BIST