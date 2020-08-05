***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Diğer Düzeltmeler0 0Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)20.383.502 20.383.502 20.383.502Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)341 341 341Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.162 3.145.118 36.710.033 20.383.502 134.958.620 134.958.620Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)9.327.734 9.327.734 9.327.734Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 9.327.734 154.864.403 154.864.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.502.535 169.111.623Dönem Karı (Zararı)9.327.734 20.383.502Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.327.734 20.383.502Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.521.397 3.578.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 341.002 209.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.480.579 6.078.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 752.802 737.528Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 1.727.777 5.341.444Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-6.931.508 -8.891.124Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.852.950 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.852.950 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.441.480 6.181.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.957.906 140.259.062Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-634.007 -12.737.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.579.904 6.715.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.261 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.568.643 6.633.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-217.143.345 -306.815.568İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-217.143.345 -306.815.568Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.067.313 461.680.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.067.313 461.680.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.204.523 -2.244.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler229.671.186 -6.340.114İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)229.671.186 -6.340.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.151.569 164.221.013Ödenen Faiz-78.418 -361.027Alınan Faiz7.286.582 9.208.537Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -559.130 -3.956.900YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.861.492 -84.416Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.861.492 -84.416Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.861.492 -84.416FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 801.890Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 801.890Kredilerden Nakit Girişleri10 0 801.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.364.027 169.829.097Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.364.027 169.829.097DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ92.355.564 86.450.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.991.537 256.279.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.048.415.187 842.363.646Finansal Yatırımlar5 21.013.974 18.527.017Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar2.096.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.013.974 16.430.697Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar21.013.974 16.430.697Ticari Alacaklar82.492.212 56.907.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 320.505 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 82.171.707 56.597.884Diğer Alacaklar20.554 3.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.554 3.290Peşin Ödenmiş Giderler6 522.967 6.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler522.967 6.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 209.974 214.993ARA TOPLAM1.152.674.868 918.022.969TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.152.674.868 918.022.969DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar4.271.465 1.732.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.271.465 1.732.467Maddi Duran Varlıklar7 3.564.114 1.321.058Diğer Maddi Duran Varlıklar3.564.114 1.321.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 514.409 236.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar514.409 236.975Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.843.145 2.150.121TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.352.844 5.600.332TOPLAM VARLIKLAR1.164.027.712 923.623.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 998.852.127 769.180.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar998.852.127 769.180.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 491.143 444.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.704.224 1.647.341Kısa Vadeli Karşılıklar1.988.324 2.082.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.872.887 1.953.725Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 115.437 129.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 2.483.067 2.415.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.483.067 2.415.369ARA TOPLAM1.006.518.885 775.770.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.006.518.885 775.770.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 2.644.424 2.316.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.644.424 2.316.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.644.424 2.316.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.009.163.309 778.086.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.864.403 145.536.669Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-846.989 -846.989Diğer Kazançlar (Kayıplar)-846.989 -846.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.797.765 3.145.118Yasal Yedekler4.797.765 3.145.118Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.554.614 36.566.530Net Dönem Karı veya Zararı9.327.734 30.640.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.864.403 145.536.669TOPLAM KAYNAKLAR1.164.027.712 923.623.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 159.534.486 95.223.610 49.255.656 49.471.534Satışların Maliyeti15 -158.976.766 -93.631.442 -48.882.228 -48.968.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)557.720 1.592.168 373.428 503.235Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı31.492.455 39.891.355 21.231.957 19.549.960Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 24.200.692 30.612.239 17.502.866 14.624.529Faiz Gelirleri7.291.763 9.279.116 3.729.091 4.925.431FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.492.455 39.891.355 21.231.957 19.549.960BRÜT KAR (ZARAR)32.050.175 41.483.523 21.605.385 20.053.195Genel Yönetim Giderleri16 -23.666.889 -16.043.472 -12.482.914 -8.900.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.537 73.982 17.172 109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-360.255 -387.992 -99.217 -252.483ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.049.568 25.126.041 9.040.426 10.900.467FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.049.568 25.126.041 9.040.426 10.900.467Finansman Gelirleri5.540.014 6.755.527 1.005.887 3.067.934Finansman Giderleri-1.820.368 -5.316.661 -1.776.513 -3.757.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.769.214 26.564.907 8.269.800 10.211.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.441.480 -6.181.405 -1.883.082 -1.974.425Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -3.134.504 -7.010.939 -2.342.511 -3.087.172Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 693.024 829.534 459.429 1.112.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879DÖNEM KARI (ZARARI)9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.327.734 20.383.502 6.386.718 8.236.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 341 0 -13.423Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 437 0 24.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -96 0 -37.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -96 0 -37.978DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 341 0 -13.423TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.327.734 20.383.843 6.386.718 8.223.456Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.327.734 20.383.843 6.386.718 8.223.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865518BIST