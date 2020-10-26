***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777Transferler1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0Dönem Karı (Zararı)25.255.077 25.255.077 25.255.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.638 17.638 17.638Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.168.150 -125.865 3.145.118 36.710.033 25.255.077 139.847.492 139.847.492Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)16.001.444 16.001.444 16.001.444Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 16.001.444 161.538.113 161.538.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.519.367 10.767.479Dönem Karı (Zararı)16.001.444 25.255.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler949.648 1.349.823Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 1.232.788 315.290Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.622.380 6.393.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 447.017 882.791Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 8.175.363 5.510.912Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-11.271.335 -12.614.181Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.852.950 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.852.950 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.218.765 7.255.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.455.857 -20.922.294Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.005.241 -6.359.633Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.363.645 4.233.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.532 82.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.366.177 4.150.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.460.101 -417.841.339İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.460.101 -417.841.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.758.045 406.959.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)113.758.045 406.959.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -389.792 -3.269.657Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.995.123 -4.643.798İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.995.123 -4.643.798Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.504.765 5.682.606Ödenen Faiz-401.250 -361.027Alınan Faiz11.603.252 12.393.583Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -3.216.604 -6.947.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.631.046 -192.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.631.046 -192.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.631.046 -192.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.860.883 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.007.933 0Kredilerden Nakit Girişleri10 17.007.933 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.852.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.852.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.289.530 10.574.489Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.375.437 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.914.093 10.574.489DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ92.355.564 86.450.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ81.441.471 97.024.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 929.254.081 842.363.646Finansal Yatırımlar5 20.532.258 18.527.017Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 2.096.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.532.258 16.430.697Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar20.532.258 16.430.697Ticari Alacaklar110.281.403 56.907.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 306.712 309.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 109.974.691 56.597.884Diğer Alacaklar2.435 3.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.435 3.290Peşin Ödenmiş Giderler6 316.934 6.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler316.934 6.895Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 115.271 214.993ARA TOPLAM1.060.502.382 918.022.969TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.060.502.382 918.022.969DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar4.377.383 1.732.467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.377.383 1.732.467Maddi Duran Varlıklar7 2.882.247 1.321.058Diğer Maddi Duran Varlıklar2.882.247 1.321.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 499.803 236.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar499.803 236.975Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.718.495 2.150.121TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.637.639 5.600.332TOPLAM VARLIKLAR1.071.140.021 923.623.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.007.933 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.007.933 0Banka Kredileri17.007.933 0Ticari Borçlar4 882.938.986 769.180.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar882.938.986 769.180.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 564.643 444.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.699.384 1.647.341Kısa Vadeli Karşılıklar1.967.353 2.082.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.823.263 1.953.725Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 144.090 129.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 2.919.906 2.415.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.919.906 2.415.369ARA TOPLAM907.098.205 775.770.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER907.098.205 775.770.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 2.503.703 2.316.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.503.703 2.316.016TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.503.703 2.316.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER909.601.908 778.086.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar161.538.113 145.536.669Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-846.989 -846.989Diğer Kazançlar (Kayıplar)-846.989 -846.989Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.797.765 3.145.118Yasal Yedekler4.797.765 3.145.118Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.554.614 36.566.530Net Dönem Karı veya Zararı16.001.444 30.640.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.538.113 145.536.669TOPLAM KAYNAKLAR1.071.140.021 923.623.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 164.292.808 159.837.599 4.758.322 64.613.989Satışların Maliyeti15 -163.549.241 -157.484.532 -4.572.475 -63.853.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)743.567 2.353.067 185.847 760.899Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı46.289.649 55.230.173 14.797.194 15.338.818Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 34.675.767 42.203.312 10.475.075 11.591.073Faiz Gelirleri11.613.882 13.026.861 4.322.119 3.747.745FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.289.649 55.230.173 14.797.194 15.338.818BRÜT KAR (ZARAR)47.033.216 57.583.240 14.983.041 16.099.717Genel Yönetim Giderleri16 -37.833.307 -27.190.144 -14.166.418 -11.146.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.260 433.084 6.723 359.102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-342.547 -151.340 17.708 236.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.890.622 30.674.840 841.054 5.548.799FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.890.622 30.674.840 841.054 5.548.799Finansman Gelirleri12.215.433 7.818.696 6.675.419 1.063.169Finansman Giderleri-885.846 -5.983.447 934.522 -666.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.220.209 32.510.089 8.450.995 5.945.182Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.218.765 -7.255.012 -1.777.285 -1.073.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -4.787.140 -7.999.667 -1.652.635 -988.728Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 568.375 744.655 -124.650 -84.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575DÖNEM KARI (ZARARI)16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları16.001.444 25.255.077 6.673.710 4.871.575Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 17.638 0 17.297Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 22.613 0 22.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -4.975 0 -4.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -4.975 0 -4.879DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 17.638 0 17.297TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.001.444 25.272.715 6.673.710 4.888.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.001.444 25.272.715 6.673.710 4.888.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884070BIST