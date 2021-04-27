***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)2.941.016 2.941.016 2.941.016Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 4.797.765 65.554.614 2.941.016 148.477.685 148.477.685Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Transferler1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0Dönem Karı (Zararı)17.816.630 17.816.630 17.816.630Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 17.816.630 196.205.335 196.205.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-194.439.297 132.330.304Dönem Karı (Zararı)17.816.630 2.941.016Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.816.630 2.941.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.760.608 -3.262.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 134.058 -321.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.114.376 812.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler662.774 189.335Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.777.150 622.842Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-6.680.851 -3.301.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-540.832 -1.009.086Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-540.832 -1.009.086Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.441.393 558.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-216.063.984 140.131.180Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.811.958 -5.159.297Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.182.567 3.653.584İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34.614 30.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.217.181 3.623.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-319.044.611 30.695.857İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-319.044.611 30.695.857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.099.599 103.645.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.099.599 103.645.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -7.973 -5.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.116.474 7.301.060İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.116.474 7.301.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-203.007.962 139.810.083Ödenen Faiz-517.473 -36.663Alınan Faiz9.125.130 2.717.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -38.992 -10.160.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-351.249 -723.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 15.066 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -366.315 -723.640Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-366.315 -723.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.250.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21.250.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21.250.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-173.540.546 131.606.664Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.501.669 332.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.038.877 131.938.849DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ271.031.407 92.355.564DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.992.530 224.294.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 779.578.867 635.555.995Finansal Yatırımlar25.532.733 21.720.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 25.532.733 21.720.775Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar25.532.733 21.720.775Ticari Alacaklar4 177.191.786 123.712.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 322.933 357.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar176.868.853 123.354.824Diğer Alacaklar6 65.924 2.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.924 2.865Peşin Ödenmiş Giderler6 587.553 24.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler587.553 24.058Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 19.751 19.372ARA TOPLAM982.976.614 781.035.436TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR982.976.614 781.035.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 5.794.683 4.940.425İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.794.683 4.940.425Maddi Duran Varlıklar7 3.186.024 3.183.027Diğer Maddi Duran Varlıklar3.186.024 3.183.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 927.224 713.030Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar927.224 713.030Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.528.064 1.537.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.595.706 10.533.426TOPLAM VARLIKLAR995.572.320 791.568.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.250.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10 21.250.000 0Banka Kredileri21.250.000 0Ticari Borçlar4 761.840.766 599.281.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar761.840.766 599.281.999Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 5.354.823 3.811.420Kısa Vadeli Karşılıklar3.438.048 2.434.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.888.987 1.750.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.549.061 683.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.394.492 5.080.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 4.394.492 5.080.323ARA TOPLAM796.278.129 610.607.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER796.278.129 610.607.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 3.088.856 2.572.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.088.856 2.572.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.088.856 2.572.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER799.366.985 613.180.157ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar196.205.335 178.388.705Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-877.494 -877.494Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -877.494 -877.494Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.340.294 4.797.765Yasal Yedekler12 6.340.294 4.797.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 96.894.626 65.554.614Net Dönem Karı veya Zararı17.816.630 32.882.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR196.205.335 178.388.705TOPLAM KAYNAKLAR995.572.320 791.568.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat7.173.358 110.278.830Satışların Maliyeti-7.145.143 -110.094.538TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.215 184.292Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı33.495.897 10.260.498Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri25.073.919 6.697.826Faiz Gelirleri8.421.978 3.562.672FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.495.897 10.260.498BRÜT KAR (ZARAR)33.524.112 10.444.790Genel Yönetim Giderleri-14.417.869 -11.183.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35.695 9.365Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.741.127 -261.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.400.811 -990.858FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.400.811 -990.858Finansman Gelirleri5.383.857 4.534.127Finansman Giderleri-526.645 -43.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.258.023 3.499.414Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.441.393 -558.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -5.432.222 -791.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 990.829 233.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.816.630 2.941.016DÖNEM KARI (ZARARI)17.816.630 2.941.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.816.630 2.941.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.816.630 2.941.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.816.630 2.941.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931431BIST