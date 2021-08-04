***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731Dönem Karı (Zararı)9.327.734 9.327.734 9.327.734Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -846.989 4.797.765 65.554.614 9.327.734 154.864.403 154.864.403Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Transferler1.542.529 31.340.012 -32.882.541Dönem Karı (Zararı)27.684.410 27.684.410 27.684.410Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 27.684.410 206.073.115 206.073.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.154.180 -6.502.535Dönem Karı (Zararı)27.684.410 9.327.734Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.684.410 9.327.734Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.050.605 -3.521.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 467.363 341.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.444.046 2.480.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.010.753 752.802Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.433.293 1.727.777Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-14.017.201 -6.931.508Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.852.950Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.852.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 9.055.187 2.441.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.769.686 -18.957.906Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.120.663 -634.007Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.209.839 -25.579.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)45.626 -11.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.255.465 -25.568.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-204.866.719 -217.143.345İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-204.866.719 -217.143.345Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.304.396 -3.067.313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.304.396 -3.067.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -323.699 -2.204.523Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.553.162 229.671.186İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.553.162 229.671.186Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-141.135.881 -13.151.569Ödenen Faiz-3.741.622 -78.418Alınan Faiz17.113.263 7.286.582Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -9.389.940 -559.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-550.843 -2.861.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.703 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.703Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -587.546 -2.861.492Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-587.546 -2.861.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-134.205.023 -9.364.027Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.809.102 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-132.395.921 -9.364.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 271.031.407 92.355.564DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 138.635.486 82.991.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 704.901.864 635.555.995Finansal Yatırımlar5 28.841.438 21.720.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar28.841.438 21.720.775Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar28.841.438 21.720.775Ticari Alacaklar14 155.567.770 123.712.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar311.921 357.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.255.849 123.354.824Diğer Alacaklar6 93.559 2.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar93.559 2.865Peşin Ödenmiş Giderler6 619.778 24.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler619.778 24.058Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 17.623 19.372ARA TOPLAM890.042.032 781.035.436TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR890.042.032 781.035.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 5.571.587 4.940.425İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.571.587 4.940.425Maddi Duran Varlıklar7 2.885.347 3.183.027Diğer Maddi Duran Varlıklar2.885.347 3.183.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.094.190 713.030Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.094.190 713.030Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.185.400 1.537.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.896.235 10.533.426TOPLAM VARLIKLAR901.938.267 791.568.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 3.500.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.500.000 0Banka Kredileri3.500.000 0Ticari Borçlar4 680.586.395 599.281.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar680.586.395 599.281.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar134 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 4.124.834 3.811.420Kısa Vadeli Karşılıklar