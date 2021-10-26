***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









12.900.000 0Ticari Borçlar4 821.802.240 599.281.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar821.802.240 599.281.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar134 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 2.821.502 3.811.420Kısa Vadeli Karşılıklar2.582.436 2.434.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.371.010 1.750.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 211.426 683.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 2.169.955 5.080.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.169.955 5.080.323ARA TOPLAM842.276.267 610.607.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.276.267 610.607.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 3.364.600 2.572.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.364.600 2.572.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.364.600 2.572.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER845.640.867 613.180.157ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.493.521 178.388.705Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-877.494 -877.494Diğer Kazançlar (Kayıplar)-877.494 -877.494Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.340.294 4.797.765Yasal Yedekler6.340.294 4.797.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları96.894.626 65.554.614Net Dönem Karı veya Zararı35.104.816 32.882.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.493.521 178.388.705TOPLAM KAYNAKLAR1.059.134.388 791.568.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.900.620 164.292.808 8.738.238 4.758.322Satışların Maliyeti15 -17.861.686 -163.549.241 -8.730.423 -4.572.475TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.934 743.567 7.815 185.847Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı83.781.434 46.289.649 24.819.507 14.797.194Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 56.651.956 34.675.767 15.448.852 10.475.075Faiz Gelirleri27.129.478 11.613.882 9.370.655 4.322.119FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.781.434 46.289.649 24.819.507 14.797.194BRÜT KAR (ZARAR)83.820.368 47.033.216 24.827.322 14.983.041Genel Yönetim Giderleri16 -43.207.128 -37.833.307 -15.114.905 -14.166.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.037 33.260 -76 6.723Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.940.290 -342.547 -507.685 17.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.729.987 8.890.622 9.204.656 841.054FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.729.987 8.890.622 9.204.656 841.054Finansman Gelirleri12.892.293 12.215.433 1.936.404 6.675.419Finansman Giderleri-4.867.747 -885.846 -1.126.125 934.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.754.533 20.220.209 10.014.935 8.450.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.649.717 -4.218.765 -2.594.530 -1.777.285Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -12.599.369 -4.787.140 -2.896.015 -1.652.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 949.652 568.375 301.485 -124.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710DÖNEM KARI (ZARARI)35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972612BIST