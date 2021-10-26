***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 18:55
12.900.000 0
Ticari Borçlar
4 821.802.240 599.281.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
821.802.240 599.281.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.821.502 3.811.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.582.436 2.434.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.371.010 1.750.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 211.426 683.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.169.955 5.080.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.169.955 5.080.323
ARA TOPLAM
842.276.267 610.607.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.276.267 610.607.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.364.600 2.572.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.364.600 2.572.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.364.600 2.572.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
845.640.867 613.180.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.493.521 178.388.705
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-877.494 -877.494
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-877.494 -877.494
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.340.294 4.797.765
Yasal Yedekler
6.340.294 4.797.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.894.626 65.554.614
Net Dönem Karı veya Zararı
35.104.816 32.882.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.493.521 178.388.705
TOPLAM KAYNAKLAR
1.059.134.388 791.568.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 17.900.620 164.292.808 8.738.238 4.758.322
Satışların Maliyeti
15 -17.861.686 -163.549.241 -8.730.423 -4.572.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.934 743.567 7.815 185.847
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
83.781.434 46.289.649 24.819.507 14.797.194
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 56.651.956 34.675.767 15.448.852 10.475.075
Faiz Gelirleri
27.129.478 11.613.882 9.370.655 4.322.119
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.781.434 46.289.649 24.819.507 14.797.194
BRÜT KAR (ZARAR)
83.820.368 47.033.216 24.827.322 14.983.041
Genel Yönetim Giderleri
16 -43.207.128 -37.833.307 -15.114.905 -14.166.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.037 33.260 -76 6.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.940.290 -342.547 -507.685 17.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.729.987 8.890.622 9.204.656 841.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.729.987 8.890.622 9.204.656 841.054
Finansman Gelirleri
12.892.293 12.215.433 1.936.404 6.675.419
Finansman Giderleri
-4.867.747 -885.846 -1.126.125 934.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.754.533 20.220.209 10.014.935 8.450.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.649.717 -4.218.765 -2.594.530 -1.777.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -12.599.369 -4.787.140 -2.896.015 -1.652.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 949.652 568.375 301.485 -124.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.104.816 16.001.444 7.420.405 6.673.710
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972612
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