***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -846.989 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669Transferler1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0Dönem Karı (Zararı)32.882.541 32.882.541 32.882.541Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.505 -30.505 -30.505Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Transferler1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0Dönem Karı (Zararı)70.020.839 70.020.839 70.020.839Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-682.694 -682.694 -682.694Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-195.688.167 180.596.636Dönem Karı (Zararı)70.020.839 32.882.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.020.839 32.882.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.846.112 -6.297.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 1.144.603 -886.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.379.320 4.232.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 10.969.853 443.093Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.409.467 3.789.841Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-31.278.290 -16.437.756Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.557.016Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.557.016Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 20.600.479 9.350.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-283.336.514 143.007.521Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.618.253 -3.193.758Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.103.793 -65.783.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-119.151 -48.303İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.984.642 -65.735.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-172.967.479 385.472.756İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-172.967.479 385.472.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.154.568 -169.898.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.154.568 -169.898.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -448.680 -389.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.534.160 -3.198.869İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.534.160 -3.198.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.509.581 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.509.581 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-210.469.563 169.592.223Ödenen Faiz-4.193.522 -401.250Alınan Faiz35.465.452 16.323.905Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -16.490.534 -4.918.242YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-799.154 -3.224.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.637 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 21.637 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -820.791 -3.224.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-820.791 -3.224.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.500.000 2.557.016Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10.500.000 2.557.016Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10.500.000 2.557.016YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-185.987.321 179.929.452Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.424.474 -1.253.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.562.847 178.675.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ271.031.407 92.355.564DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.468.560 271.031.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 624.880.275 635.555.995Finansal Yatırımlar5 41.339.028 21.720.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar41.339.028 21.720.775Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar41.339.028 21.720.775Ticari Alacaklar4 172.822.525 123.712.371İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 476.698 357.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar172.345.827 123.354.824Diğer Alacaklar6 18.905 2.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.905 2.865Peşin Ödenmiş Giderler6 32.764 24.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.764 24.058Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 23.676 19.372ARA TOPLAM839.117.173 781.035.436TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR839.117.173 781.035.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 6.076.833 4.940.425İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.076.833 4.940.425Maddi Duran Varlıklar7 2.380.237 3.183.027Diğer Maddi Duran Varlıklar2.380.237 3.183.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.170.371 713.030Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.170.371 713.030Ertelenmiş Vergi Varlığı13 4.828.366 1.537.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.615.518 10.533.426TOPLAM VARLIKLAR853.732.691 791.568.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 10.500.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.500.000 0Banka Kredileri10.500.000 0Ticari Borçlar4 563.127.431 599.281.999İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 85.915 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar563.041.516 599.281.999Diğer Borçlar134 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar134 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 11.041.825 3.811.420Kısa Vadeli Karşılıklar12.043.383 2.434.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.466.163 1.750.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.577.220 683.373Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 4.061.649 5.080.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.061.649 5.080.323ARA TOPLAM600.774.422 610.607.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER600.774.422 610.607.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 5.231.419 2.572.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.231.419 2.572.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.231.419 2.572.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER606.005.841 613.180.157ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.726.850 178.388.705Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.560.188 -877.494Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.560.188 -877.494Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.340.294 4.797.765Yasal Yedekler6.340.294 4.797.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları96.894.626 65.554.614Net Dönem Karı veya Zararı70.020.839 32.882.541TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.726.850 178.388.705TOPLAM KAYNAKLAR853.732.691 791.568.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 58.002.650 168.587.379Satışların Maliyeti15 -57.816.980 -167.820.073TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)185.670 767.306Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı110.606.911 83.027.859Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri15 75.135.098 65.682.585Faiz Gelirleri15 35.471.813 17.345.274FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.606.911 83.027.859BRÜT KAR (ZARAR)110.792.581 83.795.165Genel Yönetim Giderleri16 -70.685.995 -53.101.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 60.294 33.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.937.722 -907.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.229.158 29.819.100FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.229.158 29.819.100Finansman Gelirleri18 56.585.682 12.908.134Finansman Giderleri19 -4.193.522 -494.517SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.621.318 42.232.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.600.479 -9.350.176Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -23.720.939 -8.729.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 3.120.460 -620.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.020.839 32.882.541DÖNEM KARI (ZARARI)70.020.839 32.882.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.020.839 32.882.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-682.694 -30.505Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 -853.367 -38.131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler170.673 7.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri170.673 7.626Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-682.694 -30.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.338.145 32.852.036Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları69.338.145 32.852.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003583BIST