***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 20:07
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -846.989 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
32.882.541 32.882.541 32.882.541
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.505 -30.505 -30.505
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Transferler
1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0
Dönem Karı (Zararı)
70.020.839 70.020.839 70.020.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.694 -682.694 -682.694
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.688.167 180.596.636
Dönem Karı (Zararı)
70.020.839 32.882.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.020.839 32.882.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.846.112 -6.297.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.144.603 -886.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.379.320 4.232.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.969.853 443.093
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.409.467 3.789.841
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-31.278.290 -16.437.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.557.016
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.557.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 20.600.479 9.350.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-283.336.514 143.007.521
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.618.253 -3.193.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.103.793 -65.783.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.151 -48.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.984.642 -65.735.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.967.479 385.472.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.967.479 385.472.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.154.568 -169.898.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.154.568 -169.898.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -448.680 -389.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.160 -3.198.869
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.534.160 -3.198.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.509.581 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.509.581 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-210.469.563 169.592.223
Ödenen Faiz
-4.193.522 -401.250
Alınan Faiz
35.465.452 16.323.905
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -16.490.534 -4.918.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-799.154 -3.224.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.637 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 21.637 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -820.791 -3.224.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-820.791 -3.224.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.500.000 2.557.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.500.000 2.557.016
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10.500.000 2.557.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.987.321 179.929.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.424.474 -1.253.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-183.562.847 178.675.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.031.407 92.355.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.468.560 271.031.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 624.880.275 635.555.995
Finansal Yatırımlar
5 41.339.028 21.720.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.339.028 21.720.775
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
41.339.028 21.720.775
Ticari Alacaklar
4 172.822.525 123.712.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 476.698 357.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
172.345.827 123.354.824
Diğer Alacaklar
6 18.905 2.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.905 2.865
Peşin Ödenmiş Giderler
6 32.764 24.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.764 24.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 23.676 19.372
ARA TOPLAM
839.117.173 781.035.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
839.117.173 781.035.436
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 6.076.833 4.940.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.076.833 4.940.425
Maddi Duran Varlıklar
7 2.380.237 3.183.027
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.380.237 3.183.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.170.371 713.030
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.170.371 713.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 4.828.366 1.537.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.615.518 10.533.426
TOPLAM VARLIKLAR
853.732.691 791.568.862
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 10.500.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.500.000 0
Banka Kredileri
10.500.000 0
Ticari Borçlar
4 563.127.431 599.281.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 85.915 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
563.041.516 599.281.999
Diğer Borçlar
134 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
134 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 11.041.825 3.811.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.043.383 2.434.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.466.163 1.750.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.577.220 683.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.061.649 5.080.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.061.649 5.080.323
ARA TOPLAM
600.774.422 610.607.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
600.774.422 610.607.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.231.419 2.572.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.231.419 2.572.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.231.419 2.572.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
606.005.841 613.180.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.726.850 178.388.705
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.560.188 -877.494
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.560.188 -877.494
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.340.294 4.797.765
Yasal Yedekler
6.340.294 4.797.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.894.626 65.554.614
Net Dönem Karı veya Zararı
70.020.839 32.882.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.726.850 178.388.705
TOPLAM KAYNAKLAR
853.732.691 791.568.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 58.002.650 168.587.379
Satışların Maliyeti
15 -57.816.980 -167.820.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.670 767.306
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
110.606.911 83.027.859
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 75.135.098 65.682.585
Faiz Gelirleri
15 35.471.813 17.345.274
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.606.911 83.027.859
BRÜT KAR (ZARAR)
110.792.581 83.795.165
Genel Yönetim Giderleri
16 -70.685.995 -53.101.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 60.294 33.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.937.722 -907.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.229.158 29.819.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.229.158 29.819.100
Finansman Gelirleri
18 56.585.682 12.908.134
Finansman Giderleri
19 -4.193.522 -494.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.621.318 42.232.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.600.479 -9.350.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -23.720.939 -8.729.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 3.120.460 -620.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.020.839 32.882.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.020.839 32.882.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.020.839 32.882.541
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-682.694 -30.505
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -853.367 -38.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
170.673 7.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
170.673 7.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-682.694 -30.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.338.145 32.852.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
69.338.145 32.852.036
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003583
BIST