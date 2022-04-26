***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Transferler1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0Dönem Karı (Zararı)17.816.630 17.816.630 17.816.630Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 17.816.630 196.205.335 196.205.335Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850Transferler3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0Dönem Karı (Zararı)18.055.366 18.055.366 18.055.366Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 18.055.366 265.782.216 265.782.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.193.835 -194.439.297Dönem Karı (Zararı)18.055.366 17.816.630Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.055.366 17.816.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.484.748 -4.760.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 342.673 134.058Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler624.196 -2.114.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 2.356.152 662.774Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.731.956 -2.777.150Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-10.508.770 -6.680.851Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -540.832Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -540.832Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 8.057.153 4.441.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.193.856 -216.063.984Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.642.296 -3.811.958Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.722.026 -54.182.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.826 34.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-92.684.200 -54.217.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler255.777.261 -319.044.611İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)255.777.261 -319.044.611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-241.105.007 163.099.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-241.105.007 163.099.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -8.000.000 -7.973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler498.212 -2.116.474İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)498.212 -2.116.474Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-76.623.238 -203.007.962Ödenen Faiz-418.732 -517.473Alınan Faiz10.921.141 9.125.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -11.073.006 -38.992YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-705.509 -351.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.066Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -705.509 -366.315Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-705.509 -366.315FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.000.000 21.250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları93.000.000 21.250.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları93.000.000 21.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.100.656 -173.540.546Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.725.222 4.501.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.825.878 -169.038.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.468.560 271.031.407DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.294.438 101.992.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 382.988.588 624.880.275Finansal Yatırımlar5 48.981.324 41.339.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar48.981.324 41.339.028Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar48.981.324 41.339.028Ticari Alacaklar4 265.550.912 172.822.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 514.524 476.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar265.036.388 172.345.827Diğer Alacaklar6 8.601 18.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.601 18.905Peşin Ödenmiş Giderler6 977.251 32.764İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler977.251 32.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 26.235 23.676ARA TOPLAM698.532.911 839.117.173TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR698.532.911 839.117.173DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 6.355.173 6.076.833İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.355.173 6.076.833Maddi Duran Varlıklar7 2.343.610 2.380.237Diğer Maddi Duran Varlıklar2.343.610 2.380.237Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.569.834 1.170.371Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.569.834 1.170.371Ertelenmiş Vergi Varlığı13 2.785.185 4.828.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.213.513 14.615.518TOPLAM VARLIKLAR711.746.424 853.732.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 103.500.000 10.500.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar103.500.000 10.500.000Banka Kredileri103.500.000 10.500.000Ticari Borçlar4 322.022.424 563.127.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 137.270 85.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar321.885.154 563.041.516Diğer Borçlar134 134İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar134 134Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 5.982.791 11.041.825Kısa Vadeli Karşılıklar4.249.371 12.043.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.143.806 10.466.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 105.565 1.577.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 4.299.560 4.061.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.299.560 4.061.649ARA TOPLAM440.054.280 600.774.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.054.280 600.774.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 5.909.928 5.231.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.909.928 5.231.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.909.928 5.231.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER445.964.208 606.005.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.782.216 247.726.850Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.560.188 -1.560.188Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.560.188 -1.560.188Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.833.071 6.340.294Yasal Yedekler9.833.071 6.340.294Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.422.688 96.894.626Net Dönem Karı veya Zararı18.055.366 70.020.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.782.216 247.726.850TOPLAM KAYNAKLAR711.746.424 853.732.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 57.746.976 7.173.358Satışların Maliyeti15 -57.016.600 -7.145.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)730.376 28.215Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı28.230.666 33.495.897Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri17.303.164 25.073.919Faiz Gelirleri10.927.502 8.421.978FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.230.666 33.495.897BRÜT KAR (ZARAR)28.961.042 33.524.112Genel Yönetim Giderleri-18.860.708 -14.417.869Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.410 35.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-220.378 -1.741.127ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.903.366 17.400.811FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.903.366 17.400.811Finansman Gelirleri16.627.885 5.383.857Finansman Giderleri-418.732 -526.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.112.519 22.258.023Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.057.153 -4.441.393Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -6.013.972 -5.432.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -2.043.181 990.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.055.366 17.816.630DÖNEM KARI (ZARARI)18.055.366 17.816.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları18.055.366 17.816.630Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.055.366 17.816.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları18.055.366 17.816.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024087BIST