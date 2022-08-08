***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705Transferler1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0Dönem Karı (Zararı)27.684.410 27.684.410 27.684.410Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 27.684.410 206.073.115 206.073.115Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850Transferler3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0Dönem Karı (Zararı)40.402.692 40.402.692 40.402.692Dönem Sonu Bakiyeler76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 40.402.692 288.129.542 288.129.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.798.391 -137.154.180Dönem Karı (Zararı)40.402.692 27.684.410Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.402.692 27.684.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler627.651 -2.050.605Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 711.546 467.363Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.120.755 2.444.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.666.793 1.010.753Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler453.962 1.433.293Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-18.230.678 -14.017.201Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 15.026.028 9.055.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-287.947.813 -166.769.686Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.207.436 -7.120.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-295.928.862 -31.209.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.257 45.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-295.915.605 -31.255.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.155.454 -204.866.719İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.155.454 -204.866.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.432.131 81.304.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.432.131 81.304.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -8.329.785 -323.699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.069.315 -4.553.162İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.069.315 -4.553.162Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-246.917.470 -141.135.881Ödenen Faiz-9.709.210 -3.741.622Alınan Faiz27.739.735 17.113.263Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -17.911.446 -9.389.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.731.251 -550.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-43.036 36.703Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-43.036 36.703Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.688.215 -587.546Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.688.215 -587.546FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI270.900.000 3.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları270.900.000 3.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları270.900.000 3.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.370.358 -134.205.023Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.769.752 1.809.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.140.110 -132.395.921DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 87.468.560 271.031.407DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.608.670 138.635.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 637.156.763 624.880.275Finansal Yatırımlar5 54.546.464 41.339.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar54.184.442 41.339.028Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar54.184.442 41.339.028İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar362.022Ticari Alacaklar4 468.951.540 172.822.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 489.955 476.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16 468.461.585 172.345.827Diğer Alacaklar6 12.997 18.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.997 18.905Peşin Ödenmiş Giderler6 1.036.241 32.764İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.036.241 32.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 1.918 23.676ARA TOPLAM1.161.705.923 839.117.173TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.161.705.923 839.117.173DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Diğer Alacaklar6 12.039.439 6.076.833İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.039.439 6.076.833Maddi Duran Varlıklar7 2.086.928 2.380.237Diğer Maddi Duran Varlıklar2.086.928 2.380.237Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.483.382 1.170.371Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.483.382 1.170.371Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.771.833 4.828.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.541.293 14.615.518TOPLAM VARLIKLAR1.182.247.216 853.732.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 281.400.000 10.500.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar281.400.000 10.500.000Banka Kredileri281.400.000 10.500.000Ticari Borçlar4 591.559.562 563.127.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 111.071 85.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar591.448.491 563.041.516Diğer Borçlar55.989 134İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 55.989 134Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 7.099.874 11.041.825Kısa Vadeli Karşılıklar4.600.813 12.043.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.380.163 10.466.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 220.650 1.577.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 3.747.009 4.061.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.747.009 4.061.649ARA TOPLAM888.463.247 600.774.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER888.463.247 600.774.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 5.654.427 5.231.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.654.427 5.231.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.654.427 5.231.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER894.117.674 606.005.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar288.129.542 247.726.850Ödenmiş Sermaye12 76.000.000 76.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 31.279 31.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 -1.560.188 -1.560.188Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.560.188 -1.560.188Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 9.833.071 6.340.294Yasal Yedekler9.833.071 6.340.294Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.422.688 96.894.626Net Dönem Karı veya Zararı40.402.692 70.020.839TOPLAM ÖZKAYNAKLAR288.129.542 247.726.850TOPLAM KAYNAKLAR1.182.247.216 853.732.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 121.585.278 9.162.382 63.838.302 1.989.024Satışların Maliyeti13 -120.465.673 -9.131.263 -63.449.073 -1.986.120TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.119.605 31.119 389.229 2.904Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı72.724.546 58.961.927 44.493.880 25.466.030Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri13 44.784.658 41.203.104 27.481.494 16.129.185Faiz Gelirleri27.939.888 17.758.823 17.012.386 9.336.845FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.724.546 58.961.927 44.493.880 25.466.030BRÜT KAR (ZARAR)73.844.151 58.993.046 44.883.109 25.468.934Genel Yönetim Giderleri14 -44.535.110 -28.092.223 -25.674.402 -13.674.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 66.186 57.113 42.776 21.418Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -520.079 -1.432.605 -299.701 308.522ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.855.148 29.525.331 18.951.782 12.124.520FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.855.148 29.525.331 18.951.782 12.124.520Finansman Gelirleri36.282.782 10.955.889 19.654.897 5.572.032Finansman Giderleri-9.709.210 -3.741.622 -9.290.478 -3.214.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.428.720 36.739.598 29.316.201 14.481.575Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15 -15.026.028 -9.055.188 -6.968.875 -4.613.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -13.969.495 -9.703.354 -7.955.523 -4.271.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.056.533 648.166 986.648 -342.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780DÖNEM KARI (ZARARI)40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053187BIST