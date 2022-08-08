***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:36
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Transferler
1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.684.410 27.684.410 27.684.410
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 27.684.410 206.073.115 206.073.115
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850
Transferler
3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.402.692 40.402.692 40.402.692
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 40.402.692 288.129.542 288.129.542
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.798.391 -137.154.180
Dönem Karı (Zararı)
40.402.692 27.684.410
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.402.692 27.684.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
627.651 -2.050.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 711.546 467.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.120.755 2.444.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.666.793 1.010.753
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
453.962 1.433.293
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-18.230.678 -14.017.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 15.026.028 9.055.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-287.947.813 -166.769.686
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.207.436 -7.120.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.928.862 -31.209.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.257 45.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-295.915.605 -31.255.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.155.454 -204.866.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.155.454 -204.866.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.432.131 81.304.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.432.131 81.304.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -8.329.785 -323.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.069.315 -4.553.162
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.069.315 -4.553.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-246.917.470 -141.135.881
Ödenen Faiz
-9.709.210 -3.741.622
Alınan Faiz
27.739.735 17.113.263
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -17.911.446 -9.389.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.731.251 -550.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-43.036 36.703
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-43.036 36.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.688.215 -587.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.688.215 -587.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
270.900.000 3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
270.900.000 3.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
270.900.000 3.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.370.358 -134.205.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.769.752 1.809.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.140.110 -132.395.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 87.468.560 271.031.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.608.670 138.635.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 637.156.763 624.880.275
Finansal Yatırımlar
5 54.546.464 41.339.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
54.184.442 41.339.028
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
54.184.442 41.339.028
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
362.022
Ticari Alacaklar
4 468.951.540 172.822.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 489.955 476.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16 468.461.585 172.345.827
Diğer Alacaklar
6 12.997 18.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.997 18.905
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.036.241 32.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.036.241 32.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 1.918 23.676
ARA TOPLAM
1.161.705.923 839.117.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.161.705.923 839.117.173
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 12.039.439 6.076.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.039.439 6.076.833
Maddi Duran Varlıklar
7 2.086.928 2.380.237
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.086.928 2.380.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.483.382 1.170.371
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.483.382 1.170.371
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.771.833 4.828.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.541.293 14.615.518
TOPLAM VARLIKLAR
1.182.247.216 853.732.691
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 281.400.000 10.500.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
281.400.000 10.500.000
Banka Kredileri
281.400.000 10.500.000
Ticari Borçlar
4 591.559.562 563.127.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 111.071 85.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
591.448.491 563.041.516
Diğer Borçlar
55.989 134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 55.989 134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.099.874 11.041.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.600.813 12.043.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.380.163 10.466.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 220.650 1.577.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 3.747.009 4.061.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.747.009 4.061.649
ARA TOPLAM
888.463.247 600.774.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.463.247 600.774.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.654.427 5.231.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.654.427 5.231.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.654.427 5.231.419
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
894.117.674 606.005.841
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
288.129.542 247.726.850
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.560.188 -1.560.188
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.560.188 -1.560.188
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.833.071 6.340.294
Yasal Yedekler
9.833.071 6.340.294
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.422.688 96.894.626
Net Dönem Karı veya Zararı
40.402.692 70.020.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
288.129.542 247.726.850
TOPLAM KAYNAKLAR
1.182.247.216 853.732.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 121.585.278 9.162.382 63.838.302 1.989.024
Satışların Maliyeti
13 -120.465.673 -9.131.263 -63.449.073 -1.986.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.119.605 31.119 389.229 2.904
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
72.724.546 58.961.927 44.493.880 25.466.030
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 44.784.658 41.203.104 27.481.494 16.129.185
Faiz Gelirleri
27.939.888 17.758.823 17.012.386 9.336.845
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.724.546 58.961.927 44.493.880 25.466.030
BRÜT KAR (ZARAR)
73.844.151 58.993.046 44.883.109 25.468.934
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.535.110 -28.092.223 -25.674.402 -13.674.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 66.186 57.113 42.776 21.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -520.079 -1.432.605 -299.701 308.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.855.148 29.525.331 18.951.782 12.124.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.855.148 29.525.331 18.951.782 12.124.520
Finansman Gelirleri
36.282.782 10.955.889 19.654.897 5.572.032
Finansman Giderleri
-9.709.210 -3.741.622 -9.290.478 -3.214.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.428.720 36.739.598 29.316.201 14.481.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -15.026.028 -9.055.188 -6.968.875 -4.613.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -13.969.495 -9.703.354 -7.955.523 -4.271.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.056.533 648.166 986.648 -342.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.402.692 27.684.410 22.347.326 9.867.780
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053187
BIST