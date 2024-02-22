***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin (Seri II-14.1) 9/3 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih 6/137 sayılı kararı Gereğince Yapılan Açıklamadır - 22.02.2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251426BIST