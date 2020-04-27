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***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 14:06
GÜNCEL HABERLER



***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Gao Xiangyang Yönetim Kurulu Başkanı
Chen Yubao Yönetim Kurulu Üyesi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan Müfettiş
Şebnem Ateş Yönetmen Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840281


BIST




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100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LKMNH 7,04 26.786.115 % 10,00  
TKNSA 7,15 156.427.039 % 10,00  
RTALB 16,83 8.378.849 % 10,00  
BANVT 24,20 20.118.682 % 10,00  
HALKS 4,18 301.202 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6660 8,7095 % 1,08  
Frank 7,1431 7,1861 % 0,34  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,54  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -13,98  
Altın Gr. 386 386 -0,80  
Cumhuriyet 2.471 2.529 -8,70  
Tam 2.536 2.590 -12,90  
Yarım 1.235 1.266 -4,40  
Çeyrek 620 633 -2,20  
Gümüş.Ons 15,10 15,14 -0,10  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 22,87 22,87 -1,94  
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