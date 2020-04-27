***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2020 14:06
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Gao Xiangyang Yönetim Kurulu Başkanı
Chen Yubao Yönetim Kurulu Üyesi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan Müfettiş
Şebnem Ateş Yönetmen Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840281
BIST
16:53100.699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.940,41
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:536,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
16:537,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:53385,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 385,99
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.786.115
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.427.039
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.378.849
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.118.682
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,66
|232.942
|% -5,86
|
|THYAO
|10,69
|1.168.981.453
|% 4,09
|
|GARAN
|8,31
|983.665.629
|% 2,34
|
|ECILC
|5,11
|770.701.780
|% 6,02
|
|ASELS
|27,28
|729.716.323
|% 2,25
|
|MGROS
|29,24
|426.530.135
|% 1,81
|
|ECILC
|5,11
|770.701.780
|% 6,02
|
|GARAN
|8,31
|983.665.629
|% 2,34
|
|IHLGM
|1,07
|118.203.939
|% 1,90
|
|THYAO
|10,69
|1.168.981.453
|% 4,09
|
|GUSGR
|3,22
|348.914.516
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6660
|8,7095
|% 1,08
|
|Frank
|7,1431
|7,1861
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-13,98
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|-8,70
|
|Tam
|2.536
|2.590
|-12,90
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|-4,40
|
|Çeyrek
|620
|633
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|22,87
|22,87
|-1,94
|
Seans Raporu
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17:09PARSN
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17:08XU030
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17:08
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17:08XU100
Endeks 100, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 12, 559.00 milyon TL de
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17:05DERIM
Yüzde 6.02 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 444 adet işlem