***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SHAOXIONG XIE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0LIU PEIGUO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRCHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiKE ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel MüdürLiu Peiguo Yönetim Kurulu ÜyesiChuanling Zhang Yönetim Kurulu ÜyesiNesrin Ekşi Genel Müdür YardımcısıCemil Akınç Genel Müdür YardımcısıSinan Hacıoğlu MüdürÖzben Arslan MüdürTülin Tekin Müdür YardımcısıSibel Suphiye Martı Müdür YardımcısıTarık İşat Müdür YardımcısıÖzlem Özkan MüfettişŞebnem Ateş Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842234BIST