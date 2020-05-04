***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2020 15:28
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SHAOXIONG XIE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 0
LIU PEIGUO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KE ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan Müfettiş
Şebnem Ateş Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842234
BIST
15:3198.819
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -2.291,37
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:317,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0445
En Düşük
6,9956
15:317,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:31384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,98
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.917.291
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.539.958
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.280
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.508.607
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.564.403
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.673.798
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.949
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,72
|669.649.793
|% 5,43
|
|TSPOR
|5,80
|538.373.175
|% 9,43
|
|GARAN
|8,14
|419.414.746
|% -2,40
|
|ASELS
|26,48
|278.526.705
|% -2,43
|
|AVOD
|2,77
|277.661.669
|% 5,32
|
|GSRAY
|2,72
|669.649.793
|% 5,43
|
|AVOD
|2,77
|277.661.669
|% 5,32
|
|TSPOR
|5,80
|538.373.175
|% 9,43
|
|ODAS
|1,78
|169.302.632
|% -0,56
|
|AFYON
|2,94
|244.013.226
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7200
|8,7637
|% -0,12
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8660
|1,8753
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-1,14
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.516
|2,30
|
|Tam
|2.539
|2.577
|2,30
|
|Yarım
|1.231
|1.260
|1,20
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,49
|26,49
|0,05
|