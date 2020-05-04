***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2020 15:40
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ETILER ŞUBE NİSPETİYE CAD.YENİÇARŞI DURAĞI NO:61 BEŞİKTAŞ GİZEM AKGÜL 02122845227 17.12.2015
AVCILAR ŞUBE MERKEZ MAH.E-5YANYOL NO:159-A AVCILAR MEHTAP AYDIN 02125091885 17.12.2015
TEŞVİKİYE ŞUBE HÜSREV GEREDE CAD NO:92/A ŞİŞLİ NAZAN KELEKÇİ 02122361836 28.08.2015
BAKIRKÖY ŞUBE İSTANBUL CAD.36/A NO.1 BAKIRKÖY EVRİM BALTACI 02125432230 19.08.2015
MALTEPE ŞUBE BAĞLARBAŞI MAH.2.İLKOKUL CAD.BAL-EK İŞ MERKEZİ K.1/6 MALTEPE AHMET PERVAN 02163993985 18.02.2008
DENİZLİ ŞUBE SARAYLAR MAH GAZİ MUSTAFAKEMAL BULVARI NO:50/A MERKEZEFENDİ İRFAN GÜLTEKİN 02582414399 26.08.2015
BURSA ŞUBE AHMETPAŞA MAH.FEVZİÇAKMAK CAD.NO.69/B OSMANGAZİ BEYHAN DİNÇER 02242560609 25.08.2015
BORNOVA ŞUBE SAKARYA CAD.MANAVKUYU MAH NO.72 BAYRAKLI İZMİR SİBEL AKIN 02323429291 27.08.2015
İZMİR ŞUBE AKDENİZ MAH.CUMHURİYET BULVARI NO..116 KONAK CANAN UYSAL 02324463350 19.08.2015
ESKİŞEHİR ŞUBE HACI ALİBEY MAH SAKARYA 1.CAD NO.27/A TEPEBAŞI GÖKTUĞ BADEMCİ 02222204396 19.08.2015
SAMSUN ŞUBE KALE MAH.İSTİKLAL CAD. NO.21/19 İLKADIM-SAMSUN LEYLA KOCAŞAHİNLER 03624326114 31.07.2015
MERSİN ŞUBE ÇANKAYA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:112/B CANATAN İŞ MERKEZİ AKDENİZ İPEK KUZAY 03242374471 19.08.2015
KONYA ŞUBE BÜYÜKSİNAN MAH.ANKARA CAD NO.124 KARATAY AHMET ERTEM ELLİİKİ 03322385723 19.08.2015
KAYSERİ ŞUBE CUMHURİYET MAH MİLLET CAD.NO.33/D MELİKGAZİ NAZLI ŞAHİN 03522211261 03.08.2015
BALIKESİR ŞUBE ESKİ KUYUMCULAR MAH BANKALAR SOK NO:5 KARESİ LALE SENCER 02662391572 17.08.2015
AYDIN ŞUBE ZAFER MAH.DOĞUGAZİ BULVARI NO.55/C EFELER CEM HAMDİ ALBAYRAK 02562152569 18.08.2015
ADANA ŞUBE CEMALPAŞA MAH ATATÜRK CAD CEYHAN APT NO:72/A ADANA HÜSNİYE ERGUT 03224595876 19.08.2015
ANTALYA ŞUBE ŞİRİNYALI MAH.İSMET GÖKŞEN CAD.HÜSEYİN AKÇOR APT.NO.40/A/B/C MURATPAŞA HASAN TÜZÜN 02423164548 20.08.2015
ANKARA ŞUBE AZİZİYE MAH CİNNAH CAD NO.100/A ÇANKAYA AHMET GÜVEN 03124406980 19.08.2015
NECATİBEY ŞUBE KORKUT REİS MAHALLESİ NECATİBEY CAD.NO:40/A ÇANKAYA ASLI KÖSE 3122321760 15.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842235
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