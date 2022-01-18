***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2022 19:05
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
XIANGYANG GAO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
LIU PEIGUO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KE ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan Müfettiş
Şebnem Ateş Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995089
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2047
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6574
En Düşük
13,4068
17:3215,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1666
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32797,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 11,18
|Açılış
|: 797,30
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
798,19
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6368
|13,6422
|% 1,52
|
|Euro
|15,4571
|15,5008
|% 1,09
|
|Sterlin
|18,4580
|18,5505
|% 0,99
|
|Frank
|14,8162
|14,9055
|% 1,23
|
|Riyal
|3,6217
|3,6399
|% 1,45
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,43
|
|Altın Gr.
|797
|798
|11,50
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,35
|
|B. Petrol
|87,42
|87,42
|0,94
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK