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***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2022 19:05
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
XIANGYANG GAO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
LIU PEIGUO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KE ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Akınç Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür Yardımcısı
Özlem Özkan Müfettiş
Şebnem Ateş Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995089


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IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
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Frank 14,8162 14,9055 % 1,23  
Riyal 3,6217 3,6399 % 1,45  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -0,43  
Altın Gr. 797 798 11,50  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,56 23,58 0,55  
Gümüş Gr. 10,30 10,32 0,35  
B. Petrol 87,42 87,42 0,94  
Seans Raporu 17:32
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