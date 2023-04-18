***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2023 11:56
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
XIANGYANG GAO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
LIU PEIGUO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
LONG LIU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139600
BIST
13:255.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:251.248,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.248,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4018
|% 0,05
|
|Euro
|21,2977
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0428
|24,1634
|% 0,57
|
|Frank
|21,5508
|21,6806
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|