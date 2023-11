***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@icbcyatirim.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ICBC TURKEY BANK A.Ş 75998480 TRY 99,998NURİ AKIN 760 TRY 0,001AKIN CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş 760 TRY 0,001TOPLAM 76000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel MüdürLiu Peiguo Yönetim Kurulu ÜyesiChuanling Zhang Yönetim Kurulu ÜyesiNesrin Ekşi Genel Müdür YardımcısıSinan Hacıoğlu MüdürÖzben Arslan MüdürTülin Tekin Müdür YardımcısıSibel Suphiye Martı Müdür YardımcısıTarık İşat MüdürÖzlem Özkan MüdürŞebnem Ateş Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216963BIST