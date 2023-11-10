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***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2023 14:46
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@icbcyatirim.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ICBC TURKEY BANK A.Ş 75998480 TRY 99,998
NURİ AKIN 760 TRY 0,001
AKIN CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş 760 TRY 0,001
TOPLAM 76000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür
Özlem Özkan Müdür
Şebnem Ateş Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216963


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,54 87.875.223 % 10,00  
ARENA 26,42 56.667.671 % 9,99  
ARDYZ 25,14 263.959.734 % 9,97  
BYDNR 35,06 57.114.437 % 9,97  
SANEL 17,42 5.540.193 % 9,97  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 28,5417 28,5995 % 0,48  
Euro 30,5114 30,5224 % 0,27  
Sterlin 34,7730 34,9474 % 0,28  
Frank 31,5516 31,7417 % 0,56  
Riyal 7,5927 7,6308 % 0,36  
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15:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,46 22,49 % 0,66  
Platin 851,80 854,20 % 0,66  
Paladyum 955,49 960,35 % 0,66  
Brent Pet. 80,81 80,81 % 0,66  
Altın Ons 1.947,45 1.947,75 % 0,66  
Seans Raporu 15:00
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