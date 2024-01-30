***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.01.2024 14:28
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HOU QİAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
XIAO LI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
CHUANLING ZHANG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
LONG LIU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243561
BIST
'
16:098.494
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,96
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0930,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0932,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:091.986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:09
|CATES
|88,00
|570.196.546
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.782.920
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.569
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|161.239.468
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.288.874
|% -4,86
|
|RALYH
|81,85
|53.500.145
|% -4,77
|
|THYAO
|272,00
|8.080.712.049
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|EREGL
|43,50
|2.609.018.157
|% -0,50
|
|TCELL
|69,10
|2.606.634.833
|% -0,29
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,08
|1.885.568.599
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,84
|3.148.764.620
|% 2,95
|
|TSPOR
|1,56
|191.953.824
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,72
|2.567.718.648
|% 1,78
|
|QUAGR
|4,05
|478.372.357
|% 0,25
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3536
|30,3587
|% 0,04
|
|Euro
|32,9307
|32,9421
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,3377
|38,5299
|% -0,30
|
|Frank
|35,0401
|35,2511
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0710
|8,1115
|% 0,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|921,81
|923,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,70
|973,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,97
|2.034,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24TUCLK
Yüzde 6.68 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 025 adet işlem
-
16:23EYGYO
Yüzde 4.59 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 569 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, OYAKC, HEKTS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 75 artarak (% 0.04 ) 7, 486
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PNLSN, ULUSE, LINK, CATES, BAYRK, MRSHL, VRGYO, ORCAY, MIPAZ, YAPRK