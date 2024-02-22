***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2024 14:57
***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Oraj Özel Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Liu Peiguo Yönetim Kurulu Üyesi
Chuanling Zhang Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Ekşi Genel Müdür Yardımcısı
Sinan Hacıoğlu Müdür
Özben Arslan Müdür
Tülin Tekin Müdür Yardımcısı
Sibel Suphiye Martı Müdür Yardımcısı
Tarık İşat Müdür
Özlem Özkan Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251305
BIST
'
15:239.295
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,47
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.293
En Yüksek
9.406
15:2330,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0080
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
15:2333,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1562
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
15:232.021,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,37
|Açılış
|: 2.021,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FONET
|22,66
|162.156.221
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|93.269.844
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|112.640.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.260.499
|% 10,00
|
|YONGA
|77,00
|3.835.286
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|55.768.812
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|42.333.172
|% -9,96
|
|BAYRK
|42,44
|219.976.588
|% -7,38
|
|EUYO
|13,89
|17.904.206
|% -5,77
|
|KERVN
|1,45
|7.361.177
|% -5,23
|
|THYAO
|283,25
|9.045.920.173
|% 1,43
|
|EREGL
|48,02
|4.881.944.082
|% -1,27
|
|KONTR
|302,00
|4.329.149.746
|% 3,51
|
|REEDR
|55,85
|4.311.663.775
|% 8,03
|
|MIATK
|72,60
|4.298.035.850
|% 0,07
|
|ZOREN
|6,02
|1.193.131.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,06
|1.739.411.010
|% 1,19
|
|ISCTR
|28,30
|4.151.895.086
|% -1,19
|
|YKBNK
|23,80
|3.124.608.639
|% -2,38
|
|PETKM
|25,22
|2.900.396.126
|% -0,32
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9898
|30,9940
|% -0,03
|
|Euro
|33,7156
|33,7273
|% 0,46
|
|Sterlin
|39,1592
|39,3556
|% 0,28
|
|Frank
|35,1526
|35,3644
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2386
|8,2799
|% -0,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|898,06
|898,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,11
|967,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,46
|2.028,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37AVHOL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 806, 551 adet işlem
-
15:35BAYRK
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 983, 440 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 83 kaybederek (% -0.20 ) 9, 886
-
15:34
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MNDTR, FONET
-
15:34XU100
Endeks 9, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 94, 596.00 milyon TL de