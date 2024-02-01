***ICUGS* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS******BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ICUGS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2024 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243618) ile ilan edildiği üzere, 31 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihlerinde, 09.01.2024 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alan yatırımcılardan talep edenlere, ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) tahsisli olarak sermaye artırımına katılan ortaklar Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ve 2elle Holding S.A. tarafından en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (09.01.2024 tarihi itibarıyla mevcut payların azami %67,26835'i kadar), edinim fiyatı olan 11,03 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.Bu kapsamda 15 yatırımcıdan 323.043,68 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Gerekli kontrollerin ardından talepte bulunan pay sahiplerinin yatırım hesaplarına en geç 5 Şubat 2024 tarihinde ICUGS pay virmanları yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246189BIST