Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ICUGS* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

25.01.2024 12:12
***ICUGS* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***ICUGS******BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [ICUGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı Bülteni'nde ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden karşılanmak suretiyle 69.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek ve 15.450.000 TL'lik kısmı Şirket ortağı Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000 TL'lik kısmı ise Lüksemburg'da kurulu bulunan 2elle Holding S.A. unvanlı tüzel kişiye, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa)Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 24.01.2024 tarihinde Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.
Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 15.01.2024 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 15.01.2024 tarihli yazı kapsamında işlem fiyatı başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle belirlenen baz fiyat olan 11,03 TL olarak belirlenmiştir. 
Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilen toplam 27.950.000 TL nominal değerli payların 15.450.000 TL nominal değerli kısmının Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000 TL nominal değerli kısmının 2elle Holding S.A.'ya 1,00 TL nominal değerli pay için 11,03 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Toplamda satılacak olan 27.950.000 TL nominal değerli paylar Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilmektedir.
Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Satış işleminin 26.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirileceklerdir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (25.01.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
 
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242698


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:128.118
Değişim :  0,34% |  27,51
Açılış :  8.142  
Önceki Kapanış :  8.091  
En Düşük
8.096 En Yüksek
8.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BINHO 470,25 808.788.873 % 10,00  
KFEIN 96,80 443.141.828 % 10,00  
TETMT 5.560,00 31.114.195 % 9,99  
BAYRK 31,96 15.636.686 % 9,98  
CATES 73,45 973.560.938 % 9,96  
daha fazla
15:10 Alış Satış %  
Dolar 30,2749 30,2805 % 0,15  
Euro 33,0473 33,0764 % 0,61  
Sterlin 38,4389 38,6317 % 0,28  
Frank 34,8764 35,0865 % 0,00  
Riyal 8,0503 8,0907 % 0,16  
daha fazla
15:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,87 22,90 % 0,66  
Platin 901,74 903,09 % 0,66  
Paladyum 968,23 972,73 % 0,66  
Brent Pet. 80,93 80,93 % 0,66  
Altın Ons 2.017,30 2.017,62 % 0,66  
Seans Raporu 15:10
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru