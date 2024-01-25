***ICUGS* *BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***ICUGS******BLS*** BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [ICUGS]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı Bülteni'nde ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden karşılanmak suretiyle 69.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek ve 15.450.000 TL'lik kısmı Şirket ortağı Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000 TL'lik kısmı ise Lüksemburg'da kurulu bulunan 2elle Holding S.A. unvanlı tüzel kişiye, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa)Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 24.01.2024 tarihinde Icu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 15.01.2024 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 15.01.2024 tarihli yazı kapsamında işlem fiyatı başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle belirlenen baz fiyat olan 11,03 TL olarak belirlenmiştir.Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilen toplam 27.950.000 TL nominal değerli payların 15.450.000 TL nominal değerli kısmının Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000 TL nominal değerli kısmının 2elle Holding S.A.'ya 1,00 TL nominal değerli pay için 11,03 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Toplamda satılacak olan 27.950.000 TL nominal değerli paylar Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilmektedir.Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 26.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirileceklerdir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (25.01.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242698BIST