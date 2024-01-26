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***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.01.2024 10:55
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ICUGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ICUGS.NSE (Alt Pazar), Alıcı Üye: BLS Satıcı Üye: BLS (Fiyat: 11,03 TL , Miktar: 27.950.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242931


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TARKM 742,50 490.172.113 % 10,00  
DIRIT 19,82 4.613.303 % 9,99  
TETMT 6.115,00 21.349.498 % 9,98  
BAYRK 35,14 5.713.483 % 9,95  
ERSU 23,70 2.846.015 % 9,93  
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Frank 34,8497 35,0596 % 0,30  
Riyal 8,0590 8,0994 % 0,19  
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Gümüş ONS 22,82 22,86 % 0,66  
Platin 896,87 898,06 % 0,66  
Paladyum 934,54 939,11 % 0,66  
Brent Pet. 81,91 81,91 % 0,66  
Altın Ons 2.019,22 2.019,40 % 0,66  
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