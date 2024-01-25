***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
25.01.2024 18:13
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi -
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ICUGS
İlgili Şirket Ünvanı ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 27.950.000 TL
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0 27.950.000 67,26835
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Mustafa Mümtaz Özkaya / 15.450.000 TL, 2elle Holding S.A. / 12.500.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL) 11,03 TL
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 8,83 TL - 13,23 TL
İşlem Tarihi 26.01.2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 27.950.000 TL nominal değerli paylardan 15.450.000 TL tutarlı payların Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000 TL tutarlı payların 2elle Holding S.A.'ya pay başına 11,03 TL fiyatla satışı, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242824
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