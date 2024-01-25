***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***ICUGS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi -Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ICUGSİlgili Şirket Ünvanı ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Satışa Konu Paylar 27.950.000 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0 27.950.000 67,26835Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Mustafa Mümtaz Özkaya / 15.450.000 TL, 2elle Holding S.A. / 12.500.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 11,03 TLToptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 8,83 TL - 13,23 TLİşlem Tarihi 26.01.2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 27.950.000 TL nominal değerli paylardan 15.450.000 TL tutarlı payların Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, 12.500.000 TL tutarlı payların 2elle Holding S.A.'ya pay başına 11,03 TL fiyatla satışı, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242824BIST