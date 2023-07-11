***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:20
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICUGS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICUGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170278
BIST
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11:406.336
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 65,32
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4026,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4028,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0816
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:401.625,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.625,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:40
|DERIM
|16,61
|38.374.207
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|YAYLA
|8,93
|25.214.337
|% 9,98
|
|OYAYO
|18,08
|17.998.012
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.345.502
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,80
|13.954.118
|% -7,20
|
|IHAAS
|25,38
|63.142.730
|% -6,00
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|9.672.608
|% -4,76
|
|SASA
|61,95
|3.104.253.433
|% 5,09
|
|THYAO
|217,00
|2.849.641.709
|% 1,12
|
|ASELS
|63,20
|2.291.094.606
|% 2,60
|
|KOZAL
|28,98
|1.909.823.534
|% 1,83
|
|ASTOR
|80,05
|1.829.107.363
|% -1,48
|
|ADESE
|1,82
|228.786.236
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,38
|978.279.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,09
|1.290.418.438
|% 0,77
|
|ZOREN
|3,68
|345.243.184
|% -0,81
|
|SKBNK
|2,92
|217.898.322
|% 1,04
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0854
|26,0908
|% 0,01
|
|Euro
|28,7162
|28,7338
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,5623
|33,7306
|% 0,31
|
|Frank
|29,5074
|29,6851
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,75
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.475
|10.675
|33,00
|
|Yarım
|5.237
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,48
|0,06
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|0,58
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Seans Raporu
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