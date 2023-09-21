***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2023 14:56
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICUGS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICUGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196657
BIST
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15:287.851
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 131,49
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2827,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2828,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1205
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:281.672,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.672,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.026.530
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ICUGS
|9,30
|4.710.425
|% -4,91
|
|GEDZA
|22,12
|47.918.076
|% -4,66
|
|THYAO
|226,90
|6.321.303.951
|% 1,61
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|TUPRS
|144,40
|4.116.121.081
|% 2,19
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ADESE
|2,25
|480.963.185
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,86
|1.379.875.798
|% 0,77
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1413
|33,3075
|% -0,17
|
|Frank
|29,8284
|30,0081
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2094
|7,2456
|% 0,56
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-13,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.042
|11.126
|-24,00
|
|Yarım
|5.538
|5.586
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|-0,48
|
Seans Raporu
15:28
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15:43ASUZU
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