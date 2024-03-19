***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2024 12:26
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICUGS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICUGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260146
BIST
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13:568.894
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 175,44
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5632,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0636
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5635,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0855
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:562.239,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.239,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:56
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.478.865
|% 9,99
|
|BEGYO
|5,85
|224.575.531
|% -9,86
|
|PEKGY
|21,66
|401.478.552
|% -9,30
|
|KERVN
|2,16
|9.163.116
|% -9,24
|
|BJKAS
|67,00
|239.116.941
|% -8,47
|
|ARTMS
|54,40
|1.198.576.806
|% -7,87
|
|THYAO
|276,75
|6.457.873.133
|% 3,07
|
|TUPRS
|169,80
|2.414.339.130
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,14
|2.279.935.483
|% 4,99
|
|EREGL
|44,36
|1.981.153.526
|% 0,64
|
|MOGAN
|19,92
|1.835.497.537
|% -2,54
|
|ZOREN
|5,29
|1.255.536.279
|% 1,15
|
|ISCTR
|10,72
|1.636.100.166
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,14
|2.279.935.483
|% 4,99
|
|MOGAN
|19,92
|1.835.497.537
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,70
|973.344.934
|% 1,52
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3404
|32,3439
|% 0,20
|
|Euro
|35,0872
|35,0972
|% -0,24
|
|Sterlin
|42,0859
|42,2968
|% -0,31
|
|Frank
|37,3158
|37,5029
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|902,08
|904,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,08
|1.007,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,68
|86,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,60
|2.154,99
|% 0,66
|